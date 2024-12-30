Российские военные поразили объекты энергетики и аэродромы Украины

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские военные поразили ряд объектов на Украине.

Речь идет об объектах энергетики, инфраструктуре военных аэродромов, складах, пунктах управления и запуска беспилотников в 143 районах.

Также сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что группировка «Центр» отразила 11 контратак Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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