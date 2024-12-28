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В зоне СВО обнаружили необычную «Мальву»

Самоходную установку «Мальва» с необычным орудием заметили в зоне спецоперации

Новая самоходная артиллерийская установка (САУ) на колесном шасси 2С43 «Мальва» была продемонстрирована в зоне специальной военной операции (СВО) в видеоролике. Установка оснащена необычным артиллерийским орудием, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В публикации акцентируется внимание на видео, где демонстрируется использование этой новой САУ с калибром 152-миллиметра. Офицер с позывным Лесник подчеркнул, что с применением нового снаряда увеличенной дальности установка способна поражать цели на расстоянии до 50 километров. В ролике также можно увидеть модернизированные корректируемые боеприпасы ЗОФ95 «Краснополь-М».

До этого бронекабина нового самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва», которое было предоставлено участникам специальной военной операции на Украине, выдержала попадание снаряда от американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее ВС России получили партию новейших гаубиц «Мальва».

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