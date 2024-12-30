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Российская армия подбила немецкий Leopard

Российские военные подбили два танка ВСУ, включая Leopard
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Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Министерство обороны России сообщило, что группировка «Центр» отразила 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что при этом украинская армия потеряла до 420 военнослужащих. Также ими были потеряны два танка, включая Leopard, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевая бронированная машина Snatch и другая военная техника и оружие.

27 декабря сообщалось, что за прошедшую неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 2450 военнослужащих, а также 11 танков, среди которых были машины Abrams производства США и Leopard из Германии. В сводке Минобороны также сказано, что российские средства противовоздушной обороны за последнюю неделю сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, произведенные в Великобритании, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун».

Ранее на «Уралвагонзаводе» оценили трофейную западную бронетехнику.

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