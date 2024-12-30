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В подполье рассказали об ударе по ангару ВСУ в Полтавской области

Координатор подполья Лебедев: удар ВС РФ нанесен по ангару с техникой ВСУ
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) был зафиксирован в Полтавской области.

«В Полтавской области по ангару, в котором... технику прятали, прилетело», — сказал он.

25 декабря Лебедев заявлял, что ночной ракетный удар российской армии повредил ТЭЦ в Днепропетровской области, где после удара произошел сильный пожар. 30 декабря Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области ВС РФ ударили рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска разбили украинский спецназ по наводке подполья.

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