В подполье рассказали о целях ночных ударов по Украине

Ночной ракетный удар российской армии повредил ТЭЦ в Днепропетровской области, где после удара произошел сильный пожар. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

»Днепропетровск, прилет в Зеленодольск <...> Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание, свет вырубили раньше», — заявил Лебедев.

В ходе ночных ударов по украинской энергетической инфраструктуре также были повреждены несколько электростанций, в том числе Славянская ТЭС, где пожар продолжается до сих пор.

До этого превентивные отключения света были введены на Украине на фоне взрывов в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине призвали жителей Херсона к эвакуации.