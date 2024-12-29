Российские военнослужащие разбили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины по наводке пророссийского подполья. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью aif.ru.

По его словам, о группировке украинских военных, которые наступали в сторону российской границы под Харьковом, стало известно в начале 2024 года. Он добавил, что солдат ВСУ встретили огнем за несколько километров от города Шебекино.

«Мы вели это подразделение, это оказался спецназ Главного управления разведки Украины», — заявил Лебедев.

До этого представители подполья «Дозор» заявили, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) избивают мобилизованных на Украине. По их данным, в отношении военкоматов на Украине все чаще организуют акты сопротивления. Мирные жители активно отстаивают безопасность людей, которых сотрудники ТЦК ловят на улице. Представители добавили, что единственным «оберегом» является сопровождение сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.