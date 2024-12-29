Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска разбили украинский спецназ по наводке подполья

«АиФ»: ВС РФ разбили спецназ ГУР Украины по наводке подполья
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российские военнослужащие разбили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины по наводке пророссийского подполья. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью aif.ru.

По его словам, о группировке украинских военных, которые наступали в сторону российской границы под Харьковом, стало известно в начале 2024 года. Он добавил, что солдат ВСУ встретили огнем за несколько километров от города Шебекино.

«Мы вели это подразделение, это оказался спецназ Главного управления разведки Украины», — заявил Лебедев.

До этого представители подполья «Дозор» заявили, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) избивают мобилизованных на Украине. По их данным, в отношении военкоматов на Украине все чаще организуют акты сопротивления. Мирные жители активно отстаивают безопасность людей, которых сотрудники ТЦК ловят на улице. Представители добавили, что единственным «оберегом» является сопровождение сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами