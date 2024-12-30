По расположению ВСУ в Днепропетровской области нанесен удар

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в Днепропетровской области ВС РФ ударили рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ.

«В Днепропетровской области прилетело рядом с ПВД. Раненые точно есть», — поделился Лебедев.

Других подробностей координатор подполья не привел.

До этого Лебедев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что у Украины вскоре может появиться «супероружие». По мнению собеседника издания, ход любого вооруженного конфликта меняет не арсенал, а человек.

Слишком многое зависит даже от качества подготовки пехоты, отметил он.

Как сообщал журнал The Economist, на Украине предпринимают попытки создать ракету «Трембита», которая будет способна достичь Москвы. Сами создатели уже назвали свое изделие «бомж-ракетой». Каковы тактико-технические характеристики боеприпаса и можно ли создать уникальное оружие в гараже — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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