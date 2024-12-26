Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что у Украины вскоре может появиться «супероружие». По мнению собеседника издания, ход любого вооруженного конфликта меняет не арсенал, а человек. Слишком многое зависит даже от качества подготовки пехоты, отметил он.

«На мой взгляд, все эти радостные крики примерно такого же рода, как были по поводу сначала «Джавелинов», потом «Абрамсов» с «Леопардами». Потом они год назад про F-16 рассказывали, что им сейчас дадут три самолета, и они победят весь Крым», — сказал Лебедев.

Что касается любого украинского «супероружия» на поле боя, нет сомнений, что у России такие технологии уже есть, добавил он.

Как сообщил журнал The Economist, на Украине предпринимают попытки создать ракету «Трембита», которая будет способна достичь Москвы. Сами создатели уже назвали свое изделие «бомж-ракетой». Каковы тактико-технические характеристики боеприпаса и можно ли создать уникальное оружие в гараже — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в США рассказали, сколько продержится Украина без американской помощи.