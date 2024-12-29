Рогов рассказал об ухудшившемся положении украинского гарнизона в Великой Новоселке

Вокруг украинского гарнизона, расположенного в поселке Великая Новоселка на Времевском направлении Запорожского участка фронта, сжимаются клещи. Об этом РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что украинские военные в Великой Новоселке сейчас находятся в полуокружении. Российские войска сжимают вокруг них клещи.

Рогов уточнил, что в настоящее время контролируются подступы к населенному пункту с восточной и северной стороны, кроме того продолжается его обхват с юга и запада.

29 декабря Рогов сообщил, что в Великой Новоселке украинские военные запросили у командования эвакуацию и получили отказ, потому что коридоры отхода отрезала российская армия. По его словам, украинские солдаты потеряли возможность оставить поселок без потерь.

Ранее Рогов заявил о панике среди украинских военных в Курахово.