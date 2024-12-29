В Великой Новоселке на Времевском направлении Запорожской линии фронта украинские военные запросили у командования эвакуацию и получили отказ, потому что коридоры отхода отрезала российская армия. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Боевики ВСУ несколько раз, как минимум трижды, запрашивали у своего командования разрешения на эвакуацию, но приказ о выводе своих сил из поселка так и не получили. Им было отказано», — заявил он.

По словам Рогова, украинские солдаты потеряли возможность оставить поселок без потерь.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие в западной части Донецкой народной республики (ДНР) взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово. По словам Рогова, ВС РФ продвинулись на данном направлении действий и закрепили позиции, что вызвало у украинской стороны «чувство паники». Он добавил, что бои в городе продолжаются.

Ранее стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожье.