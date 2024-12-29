Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командование ВСУ отказало солдатам в эвакуации из Великой Новоселки

Рогов: в Великой Новоселке коридоры отхода ВСУ отрезаны
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В Великой Новоселке на Времевском направлении Запорожской линии фронта украинские военные запросили у командования эвакуацию и получили отказ, потому что коридоры отхода отрезала российская армия. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Боевики ВСУ несколько раз, как минимум трижды, запрашивали у своего командования разрешения на эвакуацию, но приказ о выводе своих сил из поселка так и не получили. Им было отказано», — заявил он.

По словам Рогова, украинские солдаты потеряли возможность оставить поселок без потерь.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие в западной части Донецкой народной республики (ДНР) взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово. По словам Рогова, ВС РФ продвинулись на данном направлении действий и закрепили позиции, что вызвало у украинской стороны «чувство паники». Он добавил, что бои в городе продолжаются.

Ранее стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожье.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами