Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что потери ВСУ настолько высоки, что тела погибших не успевают убирать с поля боя. Подобной информацией он поделился в соцсети X.

«Высокопоставленные украинские офицеры наконец признают, что у них нет времени убирать тела погибших с поля боя, поскольку Россия продолжает безостановочно наступать на всех фронтах», — отметил Боуз.

В своем комментарии журналист указал на продолжающиеся в Киеве призывы к увеличению финансовой помощи несмотря на военные неудачи украинской армии.

Кроме того, он отметил отсутствие серьезных разговоров о мирных переговорах.

Сегодня британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что отступление из промышленной зоны Курахово в ДНР обернется для ВСУ серьезными территориальными и людскими потерями. Он не исключил, что солдаты Вооруженных сил РФ будут наблюдать за покидающими позиции украинскими бойцами при помощи дронов и наносить по ним удары.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины только на Курском направлении потеряли порядка 400 военнослужащих за сутки.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.