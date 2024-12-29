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Ирландский журналист заявил, что ВСУ не справляются с эвакуацией погибших бойцов

Журналист Боуз: ВСУ не успевают убирать тела погибших военнослужащих
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что потери ВСУ настолько высоки, что тела погибших не успевают убирать с поля боя. Подобной информацией он поделился в соцсети X.

«Высокопоставленные украинские офицеры наконец признают, что у них нет времени убирать тела погибших с поля боя, поскольку Россия продолжает безостановочно наступать на всех фронтах», — отметил Боуз.

В своем комментарии журналист указал на продолжающиеся в Киеве призывы к увеличению финансовой помощи несмотря на военные неудачи украинской армии.

Кроме того, он отметил отсутствие серьезных разговоров о мирных переговорах.

Сегодня британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что отступление из промышленной зоны Курахово в ДНР обернется для ВСУ серьезными территориальными и людскими потерями. Он не исключил, что солдаты Вооруженных сил РФ будут наблюдать за покидающими позиции украинскими бойцами при помощи дронов и наносить по ним удары.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины только на Курском направлении потеряли порядка 400 военнослужащих за сутки.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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