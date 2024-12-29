Британский аналитик спрогнозировал действия ВСУ после потери Курахово

Украинским солдатам в случае потери города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) придется покинуть не только населенный пункт, но и его окрестности. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он выразил уверенность, что российские бойцы возьмут город под свой контроль уже в ближайшее время. По словам эксперта, из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют столкнуться с катастрофой.

«Украинским войскам к <...> югу от Курахово и немного западнее, вероятно, тоже придется отступать. <...>. Украинские войска на [местной] ТЭС (тепловой электростанции. — «Газета.Ru») отрезаны. <...> Им придется поступить так же, как сделали их товарищи в Авдеевке и Угледаре. Им придется отступать по полям в разгар зимы», — пояснил Меркурис.

Как сказал аналитик, отступление из промышленной зоны Курахово обернется для ВСУ серьезными территориальными и людскими потерями. Он не исключил, что солдаты Вооруженных сил РФ будут наблюдать за покидающими позиции украинскими бойцами при помощи дронов и наносить по ним удары.

В ночь на 29 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что военнослужащие страны приступили к штурму Кураховской ТЭС. Позже агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило о начале зачистки электростанции от ВСУ.

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