Минобороны: ВСУ потеряли до 400 солдат на Курском направлении за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Курском направлении потеряли порядка 400 военнослужащих за сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что российские бойцы уничтожили три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, а также три боевые бронированные машины. Помимо этого, было ликвидировано 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы.

В пресс-службе отметили, что за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 45,2 тыс. солдат, 262 танка, а также более 200 машин пехоты и бронетранспортеры.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили голландскую радиолокационную станцию «Sqire». По данным ведомства, российские военные атаковали механизированную, пехотную бригады ВСУ и две бригады теробороны ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Каменское в Запорожской области, Антоновка, Садовое и Михайловка в Херсонской области.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.