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Франция, Дания и Литва предоставили Украине более €150 млн для усиления ВСУ

Министр обороны Умеров: Украина получила от трех стран более €150 млн на ВПК
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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил о получении Киевом от Литвы, Дании и Франции свыше €150 млн на финансирование военно-промышленного комплекса (ВПК). Его заявление опубликовало минобороны республики в Telegram-канале.

«Сто одиннадцать миллионов евро — на выполнение соглашений в рамках сотрудничества между минобороны Украины, минстратегпромом и минобороны Дании на усиление ВСУ новейшими средствами поражения отечественного производства», — уточнил Умеров.

Он добавил, что Франция выделила €29 млн в качества гранта на усиление обороны и безопасности республики, а Литва предоставила €10 млн. По словам украинского министра, эти средства будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок.

Два дня назад Украина получила $485 млн от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. По словам премьера республики Дениса Шмыгаля, из этих средств порядка $465 млн США перевели через USAID, а $20 млн поступили в бюджет страны от Всемирного банка. Он добавил, что перечисленные средства направят на компенсацию социальных и гуманитарных расходов.

Ранее украинская журналистка призвала проверить расходы США в Киеве.

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