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В Орловской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Андрей Клычков объявил ракетную опасность в Орловской области
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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Чиновник попросил находящихся в домах граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Тех, кто оказался на улице в момент ракетной опасности, он призвал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

22 декабря сообщалось, что Орловскую область атаковал украинский беспилотник, в результате чего произошел пожар на топливном объекте в поселке Стальной Конь. К девяти утра спасатели сумели ликвидировать огонь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.

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