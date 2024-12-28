Российские военные нанесли поражение инфраструктуре, а также скоплениям военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 148 районах. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что объекты ВСУ поразили при помощи боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии. В итоге удалось уничтожить несколько военных аэродромов, склад горюче-смазочных материалов противника, а также живую силу.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины ежедневно используют около 100 беспилотников под Волчанском в Харьковской области. Он отметил, что российским военным удается уничтожать большую часть вражеских дронов. Как ему передают очевидцы и источники, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, «небо в буквальном смысле жужжит».

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