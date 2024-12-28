Российские войска продвинулись в Курахово

Российские войска за неделю продвинулись на километр в городе Курахово, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил замполит первого стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным «Ярый».
По его словам, всего за декабрь бойцы Вооруженных сил РФ на 4,5 километра продвинулись в этом населенном пункте.
«Штурмовые подразделения набирают темп... противник с каждым днем оказывается все меньшее сопротивление, хотя атаки дронов, артиллерийские и танковые обстрелы не прекращаются», — сказал «Ярый».
Он отметил, что сложность боев в Курахово заключается в высокоэтажной застройке города.
27 декабря Telegram-канал SHOT написал, что российские военные зачистили от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) всю жилую зону этого населенного пункта.
Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города под контроль позволит выйти российским войскам к западным границам республики.
Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».