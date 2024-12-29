За ночь над Крымом сбили два украинских беспилотника

МО РФ: средства ПВО за ночь уничтожили два украинских БПЛА над Крымом

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

О последствиях атак не сообщали.

Также ВСУ попытались атаковать полуостров накануне. Над Крымом вчера днем сбили два беспилотника. Третий беспилотник был уничтожен в небе над Курской областью. Информации о пострадавших в результате атаки дронов не было.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 28 декабря уничтожили 56 беспилотников над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее житель Белгородской области оказался ранен в результате атаки беспилотника.