ВСУ попытались атаковать Крым

В небе над российскими регионами сбили беспилотники Вооруженных сил Украины, из них два над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«28 декабря с 15:45 до 16:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Третий беспилотник был уничтожен в небе над Курской областью. Информации о пострадавших в результате атаки дронов не было.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 28 декабря уничтожили 56 беспилотников над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Макеевке сорвали попытку атаки беспилотника ВСУ на машиностроительный завод.