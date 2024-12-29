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Стало известно о планах Греции поставить Украине ракеты

Pronews: Греция собирается отправить Украине 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow
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Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Греции планирует поставить на вооружение Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Об этом сообщил информационный портал Pronews.gr.

»Греция собирается подарить Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Эти ракеты используются уже почти 40 лет и находятся на арсеналах ВМС и ВВС Греции», — говорится в публикации.

По данным портала, ракета RIM-7 Sea Sparrow представляет собой зенитную управляемую ракету американского производства (Raytheon). Этот тип вооружения используется для поражения самолетов, а также против управляемых ракет.

22 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на данные украинского министерства финансов и Кильского университета сообщили, что за три года с момента эскалации конфликта Киев получил от западных стран помощь в размере $238,5 миллиарда.

В тот же день координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон в ближайшие дни планируют передать Киеву новый пакет военной помощи, который будет включать системы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно о массовом вывозе украинских подростков за границу.

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