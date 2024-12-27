Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США хотят передать Киеву новую военную помощь, включая средства ПВО

США в ближайшие дни передадут Киеву новую военную помощь, включая средства ПВО
close
Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

США в ближайшие дни планируют передать Киеву новый пакет военной помощи, который будет включать системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины», — отметил Кирби на специальном брифинге.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой «игру с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО активно участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

Сегодня украинские власти получили от США и Всемирного банка $485 млн помощи.

Ранее на Украине назвали способ завершения конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами