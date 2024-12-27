США хотят передать Киеву новую военную помощь, включая средства ПВО

США в ближайшие дни планируют передать Киеву новый пакет военной помощи, который будет включать системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины», — отметил Кирби на специальном брифинге.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой «игру с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО активно участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

Сегодня украинские власти получили от США и Всемирного банка $485 млн помощи.

Ранее на Украине назвали способ завершения конфликта.