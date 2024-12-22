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Украина за три года получила от Запада финансирование, равное 87% ее расходов

Западные страны за все время конфликта выделили $238,5 млрд на поддержку Украины
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Западные государства за три года с момента эскалации конфликта выделили $238,5 млрд на помощь Украине, что составляет почти 90% расходов бюджета страны за соответствующий период. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты пришли к такому выводу, проанализировав данные украинского министерства финансов и Кильского университета. Также их расчеты основаны на информации из иных открытых источников.

В материале отмечается, что расходы бюджета Украины в период с 2022 по 2023 годы составили $193,3 млрд. Окончательных данных по текущему году еще нет, но Киев планировал потратить $81,3 млрд. Общая сумма бюджетных средств, использованных украинскими властями за последние три года, может достигнуть $274,6 млрд.

За аналогичный промежуток времени западные державы предоставили Киеву помощь на общую сумму $238,5 млрд, подчеркивается в публикации. Данная сумма составляет 87% от расходов украинского бюджета.

При этом изначально США и их союзники обещали выделить на поддержку Украины еще больше средств — $416 млрд. Но в итоге реальный объем помощи оказался на 43% меньше. В том числе это произошло из-за того, что по военным поставкам Киев получил только 75% от обещанных $176 млрд.

«Крупнейшим донором Украины за три года были США с $95,2 млрд, при этом две трети из переданной помощи пришлось на военную [поддержку], а одна треть — на финансирование бюджета», — уточняется в статье.

Ранее в правительстве Украины заявили, что смогут получить $1 млрд за счет замороженных активов РФ.

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