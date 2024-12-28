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Названа причина, по которой украинцы считают свое государство врагом

Экс-полковник Стариков: украинцы из-за мобилизации считают государство врагом
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Maksym Kishka/Reuters

Граждане Украины расценивают свое государство как врага из-за политики насильственной мобилизации. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Своей неразумной политикой в рамках мобилизации государство привело к тому, что граждане перестали доверять государству и считают государство врагом», — заявил эксперт.

Стариков добавил, что законом о мобилизации, который экс-полковник СБУ назвал глупым, привел к такому положению вещей. По словам бывшего полковника, простые украинцы все чаще стали «сторониться людей в военной форме».

Стариков предупредил, что моральный дух и подготовка личного состава в Вооруженных силах Украины «сильно падают», что в результате может спровоцировать тактический кризис по всей линии фронта.

24 декабря украинское издание «Полтавщина» сообщило, что проект о снижении мобилизационного возраста уже находится в Верховной раде. В том, что такой документ якобы ждет своего одобрения, «неохотно признался» представитель 17-й Полтавской бригады Вооруженных сил Украины Сергей Лунич.

Ранее депутат Рады призвал воевать всех украинцев.

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