Бои в Курахово перешли в район ТЭС

«Военная хроника»: бои в Курахово перешли в район около ТЭС

Бои в городе Курахово Донецкой народной республики (ДНР) уже идут в районе местной теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Фактически, бои перешли в стадию зачистки последнего района около Кураховской ТЭС», — говорится в сообщении.

28 декабря замполит первого стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Ярый» сообщил, что российские войска за неделю продвинулись на километр в Курахово.

27 декабря Telegram-канал SHOT написал, что российские военные зачистили от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) всю жилую зону этого населенного пункта.

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города под контроль позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».