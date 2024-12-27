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Стало известно о полной зачистке жилой зоны Курахово от украинских солдат

SHOT: российские военнослужащие завершили зачистку жилой зоны Курахово от ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные зачистили от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) всю жилую зону города Курахово, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале отмечается, что при обходе домов в населенном пункте солдаты Вооруженных сил РФ обнаружили 28 мирных жителей со сквозными ранениями от пуль. По информации журналистов, во время отступления украинские военнослужащие расправлялись с гражданскими лицами, находившимися на подконтрольной им территории.

«Сдавшиеся пленные ВСУ признали свое зверское отношение к гражданским, которые с нетерпением ожидали Российскую армию, объясняя это аналогичным отношением со стороны командования Украины к ним», — говорится в публикации.

Как рассказали украинские бойцы, офицеры приказали им открыть огонь по мирным жителям после того, как ВС РФ взяли Курахово «в котел».

26 декабря Telegram-канал «Военная хроника» написал, что российские военные формируют в зоне боевых действий четыре больших «котла» для подразделений ВСУ. В тот момент солдаты ВС РФ окружали украинские формирования в районе Курахово, Великой Новоселки, Тернов и Подолов.

Ранее аналитик рассказал, когда российские военнослужащие возьмут Курахово под полный контроль.

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