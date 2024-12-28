Хуситы сбили американский беспилотник

Хуситы заявили о сбитии беспилотника США MQ-9 в небе над Эль-Байда в Йемене

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Алла» сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом. Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

«Силы ПВО йеменских вооруженных сил (хуситов. – «Газета.Ru») сумели сбить американский беспилотник MQ-9 во время выполнения им вражеских задач в небе над провинцией Эль-Байда», — заявил он.

По словам Сарии, БПЛА был сбит ракетой «земля-воздух» местного производства.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В декабре хуситы сообщили о проведении атак на авианосную группу США USS Harry S. Truman. По их утверждению, в ходе обстрела американской авианосной группы был сбит истребитель F/A-18.

В этом же месяце Сариа заявил, что хуситы атаковали американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море. По его словам, мятежники использовали для атаки по кораблям Liberty Grace, Maersk Saratoga и Stena Impeccable 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотников.

Ранее сообщалось, что хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Тель-Авиве.