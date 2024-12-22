Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хуситы заявили о нанесении ударов по авианосной группе США

Хуситы заявили, что в ходе атак сбили американский истребитель F/A-18
close
Reuters

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили о проведении атак на авианосную группу США USS Harry S. Truman 21 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По их утверждению, в ходе обстрела американской авианосной группы был сбит истребитель F/A-18.

Накануне йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива. Отмечается, что удар пришелся на район Яффо. Ракета «Палестина-2» «точно поразила цель», системы противовоздушной обороны не смогли ее перехватить.

В начале декабря эсминцы военно-морских сил США сбили выпущенные по американским торговым судам правящим в Йемене шиитским военно-политическим движением «Ансар Алла» беспилотники и ракеты в Аденском заливе.

До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что мятежники атаковали 16 крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море.

Ранее крейсер ВМС США по ошибке сбил американский истребитель.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами