Хуситы заявили о нанесении ударов по авианосной группе США

Хуситы заявили, что в ходе атак сбили американский истребитель F/A-18

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили о проведении атак на авианосную группу США USS Harry S. Truman 21 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По их утверждению, в ходе обстрела американской авианосной группы был сбит истребитель F/A-18.

Накануне йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива. Отмечается, что удар пришелся на район Яффо. Ракета «Палестина-2» «точно поразила цель», системы противовоздушной обороны не смогли ее перехватить.

В начале декабря эсминцы военно-морских сил США сбили выпущенные по американским торговым судам правящим в Йемене шиитским военно-политическим движением «Ансар Алла» беспилотники и ракеты в Аденском заливе.

До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что мятежники атаковали 16 крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море.

Ранее крейсер ВМС США по ошибке сбил американский истребитель.