Британцы обучат 180 солдат ВСУ оказанию срочной психологической помощи в 2025 году

Британские специалисты в 2025 году обучат 180 украинских военных оказанию срочной психологической помощи в полевых условиях. Об этом сообщили в минобороны Великобритании.

В уходящем году такую подготовку прошли порядка 100 военнослужащих украинской армии.

Данный курс разработан по запросу украинской стороны. Это связано с ростом числа новобранцев в ВСУ, сообщающих о психологических травмах.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена, который покинет пост в конце января, выделит Украине новый пакет вооружений на сумму $1,25 млрд.

24 декабря сообщалось, что разведывательные ведомства Соединенных Штатов намерены изучить возможность остановки военной и финансовой поддержки Украины. В ВСУ опасаются, что новый президент США Дональд Трамп прекратит оказывать помощь Киеву.

Ранее в ВСУ заявили об очень быстром уничтожении при прекращении помощи США.