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ВСУ вскоре получат новый пакет помощи от США

AP: Белый дом выделяет срочный пакет помощи ВСУ в размере $1,25 млрд
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Ujian Gosun/ABACAPRESS.COM/Reuters

Белый дом выделяет срочный пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в размере $1,25 млрд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в администрации действующего президента Джо Байдена.

В пакет помощи будут включены поставки большого количества боеприпасов разных калибров. В первую очередь это касается снарядов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и устаревших комплексов HAWK. Также в поставку будут включены переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм — основные калибры американской армии и ее союзников.

До этого координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в ближайшие дни планируют передать Киеву новый пакет военной помощи, который будет включать системы противовоздушной обороны.

Россия полагает, что поставки вооружений Украине становятся преградой на пути к мирному разрешению конфликта, так как они непосредственно втягивают страны НАТО в это противостояние и представляют собой «игру с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любые транспортировки с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные цели для российских вооруженных сил. Он также указал на активное участие США и НАТО в конфликте, которое проявляется не только в поставке оружия, но и в обучении военнослужащих на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле подчеркивали, что увеличение объемов поставок оружия Украине со стороны Запада не способствует мирным переговорам и может влечь за собой серьезные негативные последствия.

Ранее на Украине назвали способ завершения конфликта.

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