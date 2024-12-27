Губернатор сообщил о пострадавших при атаке БПЛА в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в результате атак украинских дронов в разных районах региона ранены три мирных жителя.

По информации главы региона, село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль оказались ранены мужчина и женщина. В селе Муром Шебекинского городского округа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал движущийся автомобиль, водитель которого получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы, предплечья и ноги.

Дронами украинских войск также оказались атакованы село Новая Таволжанка, поселок Малиновка и село Грузское.

Днем 27 декабря губернатор сообщил, что более 24 тысяч жителей Белгородской области в текущем году получили компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества. По его словам, за последние недели власти предоставили выплаты 680 гражданам из приграничных муниципалитетов. Общая сумма средств, полученных утратившими имущество людьми, составила 51 млн рублей.

Ранее над российскими регионами за ночь сбили 13 украинских беспилотников.