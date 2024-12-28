Названо число стран, куда поставляется российская военная продукция

Российская продукция военного назначения поставляется в 44 страны. Об этом говорится в Telegram-канале «Рособоронэкспорта».

«Портфель заказов Рособоронэкспорта на конец 2024 года достиг рекордного за всю историю компании показателя», — заявил генеральный директор организации Александр Михеев.

По его словам, портфель заказов составляет более $57 миллиардов и предусматривает поставку российской продукции военного назначения в 44 страны мира.

При этом отмечается, что приоритетом для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время остается снабжение Вооруженных сил РФ.

До этого Михеев заявлял, что нарушения контрактов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) будут разбираться на межправительственном уровне с участием МИД и Федеральной службы по ВТС России. Он подчеркнул, что ведомство придерживается принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками процесса взятых на себя обязательств.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» ожидает выход проектов «народного» ОПК на международный рынок.