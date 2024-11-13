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«Рособоронэкспорт» ожидает выход проектов народного ОПК на международный рынок

Аналитик Михеев: проекты народного ОПК смогут поставляться на экспорт

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Станислав Красильников/РИА Новости

Наиболее удачные проекты народного оборонно-промышленного комплекса могут оказаться в каталогах «Рособоронэкспорта». Об этом заявил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае в беседе с ТАСС.

«Уже сейчас наиболее удачные и показавшие свою эффективность проекты выходят из гаражей и начинают официальную деятельность в качестве производителей, работающих в рамках законодательства», — подчеркнул он.

Михеев подчеркнул, что в первую очередь это касается малой беспилотной авиации и роботизированных систем. Лучшие образцы будут представлены на международных выставках, добавил он.

В начале октября сообщалось, что в России умельцы в гараже смогли разработать беспилотник самолетного типа «Молния», систему наведения которого снабдили искусственным интеллектом (ИИ) — дрон способен самостоятельно отыскать врага. Разработчики смогли получить государственное финансирование. В настоящее время новый беспилотник испытывают в боевых условиях.

Ранее Путин раскрыл планы по поставкам беспилотников в ВС РФ.

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