Эксперт заявил, что взятие под контроль Богуславки не будет «легкой прогулкой» для ВС РФ

Марочко: ВС РФ осталось три километра до Богуславки в Харьковской области

Три километра отделяют Вооруженные силы России от Богуславки в Харьковской области после взятия Загрызово. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Здесь относительно равнинная местность, это осложнит нам продвижение, даже несмотря на то, что сейчас расстояние между Богуславкой и нашими передовыми частями составляет порядка трех километров», — сказал он.

По его словам, легкой прогулки не будет, поскольку бойцы ВСУ смогут напрямую видеть перемещения российских солдат.

До этого Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины ежедневно используют около 100 беспилотников под Волчанском в Харьковской области. Он отметил, что российским военным удается уничтожать большую часть вражеских дронов. Как ему передают очевидцы и источники, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, «небо в буквальном смысле жужжит».

Также российские подразделения усилили посты противовоздушной обороны, подчеркнул Марочко.

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