На подконтрольной Киеву части Запорожской области за ночь прогремело не менее 397 взрывов. Об этом глава украинской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе прогремело не менее 397 взрывов, ударам подверглись 12 населенных пунктов. Кроме того, несколько объектов инфраструктуры были повреждены. Однако он не уточнил, какие именно.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в Запорожье был взрыв большой мощности, его природа и последствия уточняются.

19 декабря сообщалось, что несколько инфраструктурных объектов, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, получили повреждения.

Ранее на Украине после взрывов выявили повреждение железнодорожной станции.