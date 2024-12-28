Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На подконтрольной Киеву части Запорожья за ночь прогремело около 400 взрывов

Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении инфраструктурных объектов
close
Stringer/dpa/Global Look Press

На подконтрольной Киеву части Запорожской области за ночь прогремело не менее 397 взрывов. Об этом глава украинской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе прогремело не менее 397 взрывов, ударам подверглись 12 населенных пунктов. Кроме того, несколько объектов инфраструктуры были повреждены. Однако он не уточнил, какие именно.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в Запорожье был взрыв большой мощности, его природа и последствия уточняются.

19 декабря сообщалось, что несколько инфраструктурных объектов, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, получили повреждения.

Ранее на Украине после взрывов выявили повреждение железнодорожной станции.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами