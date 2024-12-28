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В украинском Николаеве слышны взрывы

«РБК-Украина»: в Николаеве на юге Украины произошли взрывы на фоне атаки БПЛА
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Wikimedia Commons

В городе Николаеве на юге Украины слышны взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным издания, в Николаевской области действует воздушная тревога на фоне данных об атаке БПЛА. В Одесской области также объявлена опасность атаки дронов.

Накануне утром стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожье. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на 27 декабря в городе произошел взрыв. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подтвердил эти данные. По его словам, в жилых домах в городе от взрыва затряслись стекла.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее посол США на Украине назвала «рождественским подарком» Киеву удар ВС РФ.

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