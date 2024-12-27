Германия практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ.

Как сообщает издание, после того, как ВС РФ ударили «Орешником» по оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске 21 ноября, МИД ФРГ поручил военным экспертам из вооруженных сил Германии провести анализ готовности страны к теоретической атаке с применением данной системы вооружения по немецким целям.

«Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением «Орешника», — говорится в документе МИД ФРГ.

Bild утверждает, что у бундесвера с его системами зенитно-ракетных комплексов Patriot в настоящее время нет действенной защиты против российских баллистических ракет.

В документе немецкого внешнеполитического ведомства указано, что причиной тому — скорость ее приближения, маневренность и многозарядность боеголовки.

До этого заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что Россия смогла задать Западу стандарты ведения современных боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине, а применение ракеты «Орешник» показало превосходство вооруженных сил РФ над западными.

Ранее Путин заявил, что настало время испытать «Орешник» в боевых условиях.