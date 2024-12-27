Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич рассказал, кто больше всего выиграет от конфликта на Украине

Вучич: Украина больше остальных проиграет по итогам конфликта
close
Darko Vojinovic/AP

Украина больше остальных проиграет по итогам конфликта, тогда как США и Китай окажутся в выигрыше. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Handelsblatt.

«Больше всего в этой войне проиграют, конечно, украинцы. Но и россияне, и мы, европейцы, тоже проигрываем. США и Китай в выигрыше. Первые укрепляют свои позиции на энергетическом рынке, и Китай теперь имеет четкое представление о том, как каждая западная страна реагирует на агрессию», — рассказал сербский лидер.

Вучич добавил, что Европа, по его мнению, недостаточно вкладывается в победу Украины в конфликте. Поэтому необходим «более рациональный подход, чтобы положить конец конфликту». Китай, утверждает президент Сербии, может стать посредником в возможных переговорах.

«Я просто беспокоюсь, что до прекращения огня может произойти что-то плохое», — указал Вучич.

Сербский президент подчеркнул, что имел в виду дальнейшую эскалацию, при которой Россия ответит на огонь западных ракетных систем. Вучич подчеркнул, что те, кто думает, будто президент России Владимир Путин не применит мощное оружие, ошибается. При этом собеседник издания не стал уточнять, имеет ли он в виду ядерное оружие.

В ноябре Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо заявлял, что только те, кто не знает Путина, и «ненормальные» думают, что российский лидер блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для защиты территории России.

Ранее Вучич обсудил с Зеленским двустороннее сотрудничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами