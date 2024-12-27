Вучич рассказал, кто больше всего выиграет от конфликта на Украине

Украина больше остальных проиграет по итогам конфликта, тогда как США и Китай окажутся в выигрыше. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Handelsblatt.

«Больше всего в этой войне проиграют, конечно, украинцы. Но и россияне, и мы, европейцы, тоже проигрываем. США и Китай в выигрыше. Первые укрепляют свои позиции на энергетическом рынке, и Китай теперь имеет четкое представление о том, как каждая западная страна реагирует на агрессию», — рассказал сербский лидер.

Вучич добавил, что Европа, по его мнению, недостаточно вкладывается в победу Украины в конфликте. Поэтому необходим «более рациональный подход, чтобы положить конец конфликту». Китай, утверждает президент Сербии, может стать посредником в возможных переговорах.

«Я просто беспокоюсь, что до прекращения огня может произойти что-то плохое», — указал Вучич.

Сербский президент подчеркнул, что имел в виду дальнейшую эскалацию, при которой Россия ответит на огонь западных ракетных систем. Вучич подчеркнул, что те, кто думает, будто президент России Владимир Путин не применит мощное оружие, ошибается. При этом собеседник издания не стал уточнять, имеет ли он в виду ядерное оружие.

В ноябре Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо заявлял, что только те, кто не знает Путина, и «ненормальные» думают, что российский лидер блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для защиты территории России.

Ранее Вучич обсудил с Зеленским двустороннее сотрудничество.