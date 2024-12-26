Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич обсудил с Зеленским двустороннее сотрудничество

Вучич и Зеленский по телефону обсудили двустороннее сотрудничество
close
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что он провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он назвал беседу «содержательной и хорошей». По словам сербского лидера, стороны обсудили «все важные вопросы двустороннего сотрудничества».

Также он заявил, что Сербия недавно снова открыла свое посольство в Киеве «в надежде, что его работа дополнительно поспособствует лучшим отношениям» двух государств.

«Мы рассмотрели европейский путь наших стран, как и возможность более частых двусторонних визитов в будущем», — добавил политик.

В октябре Вучич заявил, что жители Сербии устали от разговоров международных политиков, которые заявляют о важности территориальной целостности Украины, но при этом избегают вопроса Косово.

В том же месяце Вучич подписал декларацию, которая осуждает действия России на территории Украины в ходе саммита «Украина – Юго-Восточная Европа», где присутствовал Зеленский и лидеры стран региона.

Ранее Вучич провел встречу с женой Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами