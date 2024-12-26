Вучич обсудил с Зеленским двустороннее сотрудничество

Президент Сербии Александар Вучич сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что он провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он назвал беседу «содержательной и хорошей». По словам сербского лидера, стороны обсудили «все важные вопросы двустороннего сотрудничества».

Также он заявил, что Сербия недавно снова открыла свое посольство в Киеве «в надежде, что его работа дополнительно поспособствует лучшим отношениям» двух государств.

«Мы рассмотрели европейский путь наших стран, как и возможность более частых двусторонних визитов в будущем», — добавил политик.

В октябре Вучич заявил, что жители Сербии устали от разговоров международных политиков, которые заявляют о важности территориальной целостности Украины, но при этом избегают вопроса Косово.

В том же месяце Вучич подписал декларацию, которая осуждает действия России на территории Украины в ходе саммита «Украина – Юго-Восточная Европа», где присутствовал Зеленский и лидеры стран региона.

Ранее Вучич провел встречу с женой Зеленского.