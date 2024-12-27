Над Курской областью уничтожена украинская ракета

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Спасибо бойцам ПВО!» — написал губернатор.

27 декабря Минобороны России сообщало, что за последние сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 600 человек. По информации ведомства, в регионе также уничтожены четыре украинских танка, две боевые машины пехоты, среди которых одна американская боевая машина пехоты Bradley, четыре бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий и шесть минометов.

26 декабря российские системы ПВО уничтожили две ракеты ВСУ в небе над Курской областью. По данным правительства региона, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в РФ завершили расследование уголовного дела о терактах в Курской области, возбужденного в отношении четырех пленных солдат ВСУ.