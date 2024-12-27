Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 600 человек в Курской области

За последние сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 600 человек. Об этом сообщает Минобороны России.

Также уничтожены четыре вражеских танка, две боевые машины пехоты, среди которых одна американская БМП Bradley, четыре бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана», и шесть минометов.

Накануне британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в Курской области наблюдается «невероятно мрачная» обстановка для ВСУ. В частности, украинские солдаты оказались в тяжелой ситуации в районе города Суджа. Они становятся все более деморализованными по мере того, как приближается начало боев за населенный пункт, пояснил эксперт.

Утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее стало известно о попытках ВСУ обустроить оборонительные рубежи в Курской области.