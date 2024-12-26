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Четыре бойца ВСУ стали фигурантами дела о терактах в Курской области

СК РФ завершил расследование дела четырех военных ВСУ, обвиняемых в терактах
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Максим Блинов/РИА Новости

Специалисты завершили расследование дела о терактах в Курской области, возбужденного в отношении четырех пленных украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что фигурантами стали солдаты 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Завершено расследование уголовного дела в отношении <...> Николая Тяжкороба, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и Владимира Одноочко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время мужчины находятся в месте содержания военнопленных.

По данным следствия, в начале августа 2024 года украинские бойцы незаконно пересекли российскую границу. Они действовали в составе вооруженного формирования ВСУ.

Находясь в городе Судже, военные ВСУ запугивали мирных жителей и препятствовали работе местных органов власти. Более того, мужчины принимали участие в минировании территории и занимали частные домовладения, угрожая их собственникам оружием.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, как они с сослуживцами занимались мародерством на территории Курской области.

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