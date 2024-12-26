В Курской области сбили украинские ракеты

Правительство Курской области: системы ПВО сбили две ракеты в небе над регионом

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты, выпущенные бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), в небе над Курской областью. Об этом сообщило правительство региона в официальном Telegram-канале.

«Обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. При этом информация о последствиях еще уточняется.

Также власти обратились к гражданам, призвав людей не приближаться к фрагментам украинских ракет в случае их обнаружения.

25 декабря военные ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области. Из-за действий украинских бойцов пострадали восемь человек, из которых выжили четыре.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Региональное правительство, в свою очередь, пообещало предоставить гражданам компенсации. Раненые жители получат от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести диагностированных у них травм. Семьям людей, которых спасти не удалось, выплатят по 1,5 млн рублей.

Ранее в РФ завершили расследование уголовного дела о терактах в Курской области, возбужденного в отношении четырех пленных солдат ВСУ.