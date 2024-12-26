Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области сбили украинские ракеты

Правительство Курской области: системы ПВО сбили две ракеты в небе над регионом
close
Министерство обороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты, выпущенные бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), в небе над Курской областью. Об этом сообщило правительство региона в официальном Telegram-канале.

«Обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. При этом информация о последствиях еще уточняется.

Также власти обратились к гражданам, призвав людей не приближаться к фрагментам украинских ракет в случае их обнаружения.

25 декабря военные ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области. Из-за действий украинских бойцов пострадали восемь человек, из которых выжили четыре.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Региональное правительство, в свою очередь, пообещало предоставить гражданам компенсации. Раненые жители получат от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести диагностированных у них травм. Семьям людей, которых спасти не удалось, выплатят по 1,5 млн рублей.

Ранее в РФ завершили расследование уголовного дела о терактах в Курской области, возбужденного в отношении четырех пленных солдат ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами