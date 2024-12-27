Объекты критической инфраструктуры Украины защищают 900 огневых групп. Об этом заявил командующий Национальной гвардии республики Александр Пивненко, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, из них 500 групп — мобильные. Пивненко уточнил, что огневые группы будут превращать в мобильные после получения технической помощи для того, чтобы они могли более результативно действовать.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в Запорожье был взрыв большой мощности, его природа и последствия уточняются.

19 декабря сообщалось, что несколько инфраструктурных объектов, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, получили повреждения.

Ранее на Украине после взрывов выявили повреждение железнодорожной станции.