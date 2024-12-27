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Россия сбила четыре ракеты Storm Shadow за неделю

Минобороны: российские средства ПВО за неделю сбили четыре ракеты Storm Shadow
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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны за последнюю неделю сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, произведенные в Великобритании, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун». Об этом сообщает Минобороны РФ.

В дополнение к этому были уничтожены две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, разработанной в США, и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

18 декабря российские военные сбили все ракеты ATACMS, запущенные по предприятию в Ростовской области со стороны Украины. В ходе атаки были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

В свою очередь, американский военный эксперт Уилл Шрайвер, комментируя удар ВСУ ATACMS по Ростовской области, заявил, что Соединенные Штаты и страны НАТО не перестают демонстрировать свою слабость в конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, что ВС РФ могли поразить объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве.

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