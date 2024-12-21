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ВС РФ могли поразить объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве

Эксперт Степанов: объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве поражен ударом ВС РФ
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Vladyslav Sodel/Reuters

Вооруженные силы России нанесли удар по объекту размещения резидентуры ЦРУ США в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта, программного директора Академии политических наук старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Александра Степанова.

«По имеющимся данным, помимо объектов энергетической инфраструктуры поражены силовые компоненты натовских разведывательных прокси - база ЦСО «А» СБУ, а также объект размещения резидентуры ЦРУ в Holiday Inn», — сказал эксперт.

Накануне Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам в Киеве в ответ на обстрел завода в Ростовской области. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, которое производит ракетные комплексы «Нептун» и ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха», а также по позициям зенитного ракетного комплекса Patriot.

В ведомстве пояснили, что 18 декабря Украина атаковала «Комбинат Каменский» в Ростовской области шестью ракетами ATACMS и четырьмя «Storm Shadow».

Ранее эксперт предположил, что истребитель F-16 мог загореться на Украине после ударов РФ.

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