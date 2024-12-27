В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Тульской области. Об этом сообщили в Telegram-канале областного министерства по региональной безопасности.

«На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Местным жителям напомнили, что в случае необходимости стоит позвонить в экстренные службы по номерам: 01, 101, 112.

В ночь на 27 декабря над Брянской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО. Информации о пострадавших нет.

Вечером 26 декабря украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по таунхаусу в поселке Разумное Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадали восьмилетний ребенок и его мама. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. МЧС опубликовало кадры с места происшествия.

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать российскую нефтеперекачивающую станцию.