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В подполье рассказали о фактах смертей мобилизованных на Украине

В подполье сообщили, что сотрудники ТЦК на Украине избивают мобилизованных
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Shutterstock/Mehaniq

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) избивают мобилизованных на Украине. Об этом заявили представители подполья «Дозор», передает ТАСС.

«Имеются факты избиения бедолаг — проводится воспитательная работа. Неподтвержденные факты смертей мобилизованных», — говорится в сообщении.

По данным подполья, в отношении военкоматов на Украине все чаще организуют акты сопротивления. Мирные жители активно отстаивают безопасность людей, которых сотрудники ТЦК ловят на улице. Представители добавили, что единственным «оберегом» является сопровождение сотрудниками полиции.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что провал призывной кампании является причиной того, почему в настоящее время демобилизация в украинских войсках невозможна. Парламентарий подчеркнула, что в настоящее время демобилизация для украинской армии означала бы катастрофу.

24 декабря стало известно, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить до весны подготовку законопроекта о демобилизации.

Ранее сообщалось, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.

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