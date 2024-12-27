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Над Брянской областью сбили еще четыре беспилотника

Богомаз: в небе над Брянской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

В небе над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он утром 27 декабря.

Спустя 25 минут Богомаз сообщил о двух других ликвидированных беспилотниках над регионом.

В результате атаки на российский регион никто не пострадал, экстренные службы уже выехали к месту ликвидации дронов.

Минувшей ночью в Брянской области был сбит еще один беспилотник, также без пострадавших.

22 декабря Богомаз сообщил, что украинская армия атаковала сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. По его словам, в результате минометного обстрела и массированных атак дронов-камикадзе было повреждено девять домов и 13 хозяйственных построек. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее над Тульской областью сбили беспилотники ВСУ.

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