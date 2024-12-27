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Над Тульской областью сбили беспилотники ВСУ

Миляев: украинские беспилотники уничтожены над Тульской областью
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РИА Новости

В небе над Тульской областью сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО Министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ», — написал он.

Губернатор не уточнил, сколько именно беспилотников было сбито. По его словам, в регионе никто не пострадал. К месту происшествия выехали специалисты.

В ночь на 27 декабря на территории региона была объявлена опасность атаки беспилотников.

Вечером 26 декабря украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по таунхаусу в поселке Разумное Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадали восьмилетний ребенок и его мама. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. МЧС опубликовало кадры с места происшествия.

Ранее при атаке беспилотника ВСУ в белгородском поселке пострадали мать с ребенком.

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