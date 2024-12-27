Богомаз: в небе над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

В небе над Брянской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

Беспилотник сбили усилиями дежурных средств ПВО, уточнил Богомаз.

Вечером 26 декабря украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по таунхаусу в поселке Разумное Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадали восьмилетний ребенок и его мама. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

26 декабря Гладков также сообщил об атаке ВСУ на Грайворон. В результате оказались повреждены 15 легковых автомобилей, осколками выбило окна в восьми квартирах, одном частном доме и коммерческом объекте, где, кроме того, был поврежден фасад.

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать российскую нефтеперекачивающую станцию.